Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Emilien Jacquelin si presenta con un tocco speciale. Il biatleta francese indossa un orecchino appartenuto a Marco Pantani, prestato dalla madre del Pirata, Tonina. Un omaggio che ha sorpreso gli appassionati, un gesto che unisce sport e memoria.

C’è una parte di Marco Pantani che parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il biatleta francese Emilien Jacquelin omaggia il suo mito Marco Pantani, indossando un orecchino appartenuto al campione, che gli è stato prestato da mamma Tonina, la madre del Pirata. L’atleta transalpino gareggia così alle Olimpiadi, sciando e sparando alla carabina con l’orecchino di Pantani, come ha postato sul suo profilo Instagram. Per il 30enne Jacquelin, queste Olimpiadi hanno dunque un sapore ed uno stimolo del tutto speciale, visto che l’atleta è da sempre innamorato dell’Italia ed è tifoso di Marco Pantani, che conobbe quando era un bambino piccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alle Olimpiadi col Pirata. Mamma Tonina presta l’orecchino al biatleta

