Referendum i promotori della raccolta firme | Pronto il ricorso al Tar se il governo fisserà il voto il 22 e 23 marzo

I promotori della raccolta firme per il referendum annunciano che, in caso di fissazione del voto il 22 e 23 marzo da parte del governo, presenteranno ricorso al Tar. La discussione si svolge fuori dalla sala del Centro congressi di via dei Frentani, a Roma, dove il Comitato del no della società civile avvia ufficialmente la campagna elettorale. Queste decisioni evidenziano l’importanza del tema e le possibili implicazioni legali e politiche.

Fuori dalla sala del Centro congressi di via dei Frentani, a Roma, dove il Comitato del no della società civile lancia la campagna elettorale c'è un tavolo in cui si discute. L'avvocato Piero Adami ha in mano una cartellina. Contiene il ricorso che i "15" che hanno intrapreso la raccolta delle firme, guidati dal portavoce Carlo Guglielmi, sono pronti a presentare se il governo nel Cdm di lunedì fisserà l a data del referendum per il 22 e 23 marzo, come anticipato dalla stessa Giorgia Meloni. "Non voglio diffondere il testo nel dettaglio per evitare di svelare la nostra strategia. Ma una cosa posso dirla: il provvedimento si può contestare".

Referendum Giustizia 2026, ipotesi voto il 22 marzo: protesta comitato firme - Lunedì dovrebbe arrivare nella riunione del Consiglio dei ministri il semaforo verde alla data del 22 e del 23 marzo sulla base della legge che impone all'esecutivo di decidere entro il 17 gennaio. tg24.sky.it

Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” - Ma i promotori ribadiscono: "Se il governo forzerà per anticipare il voto ricorreremo al Tar" Per il ... ilfattoquotidiano.it

I cartelloni affissi nelle stazioni italiane non si limitano a sostenere il "No" al referendum. Secondo i promotori del "Sì", attribuiscono alla riforma un effetto preciso e allarmante: la subordinazione dei giudici alla politica. È questo passaggio ad aver acceso la pol - facebook.com facebook

Inammissibile il conflitto del “comitato promotore referendum cittadinanza” nei confronti della commissione parlamentare di vigilanza. cortecostituzionale.it/uploads/releas… #Comunicato #Sentenza #Cortecostituzionale x.com

