Vi rubano account e dati personali WhatsApp spopola la truffa a Natale | come evitare guai

Durante il periodo natalizio, aumenta il rischio di truffe online, tra cui le campagne di phishing su WhatsApp che mirano a sottrarre account e dati personali. È importante riconoscere i segnali di queste attività e adottare misure di sicurezza per proteggersi. In questa guida, approfondiamo come individuare le truffe e come prevenire eventuali rischi, garantendo la propria sicurezza digitale durante le festività.

La truffa su WhatsApp torna a colpire con una nuova campagna di phishing finalizzata alla sottrazione degli account degli utenti. A lanciare l'allarme è la Polizia, che invita alla massima prudenza. Secondo le segnalazioni, il raggiro si diffonde attraverso messaggi ingannevoli che sembrano provenire da amici o conoscenti, rendendo la truffa particolarmente credibile. Nel testo del messaggio viene chiesto di votare in un sondaggio online per una presunta borsa di studio, spesso con frasi come: "Ciao! Per favore vota per Federica, è la figlia di una mia amica". Cliccando sul link fraudolento, la vittima viene indirizzata a una pagina web contraffatta che richiede l'inserimento del numero di telefono.

Con un codice di 8 cifre ti rubano WhatsApp e poi ti ricattano: tutto inizia con un post – L’ultima subdola truffa In un attimo i truffatori si impossessano dell’account, svuotano le chat e usano foto compromettenti: quattro modi per difendersi subito - facebook.com facebook

Phishing e Smishing: sai davvero di cosa si tratta Email o SMS che imitano comunicazioni ufficiali possono rubare dati e accessi ai tuoi account. Con la guida di Competenze Digitali Toscana impari a riconoscerli e difenderti. competenzedigitali.toscana x.com

