tra infowar e situazione di stallo le prospettive della guerra in ucraina secondo il gen jean

Il generale Jean ha parlato delle possibili evoluzioni del conflitto in Ucraina, tra momenti di stallo e un’infodemia sempre più diffusa. Secondo lui, la guerra non si muove su fronti chiari, ma si gioca anche nella diffusione di notizie false, che complicano ulteriormente la situazione. La realtà sul campo si confonde con le campagne di disinformazione, rendendo difficile capire cosa stia davvero accadendo.

Nell’odierno panorama mediatico occidentale, l’Ucraina è costante oggetto di disinformazioni. Esse sono influenzate non solo dai preconcetti politici di chi le formula, ma anche dagli obiettivi delle parti che si combattono e dei loro rispettivi sostenitori. L’infowar è parte sempre più importante dei conflitti, con la loro democratizzazione, iniziatasi con la coscrizione obbligatoria e la globalizzazione dei social media. L’informazione è parte integrante della “guerra ibrida”. Viene utilizzata sempre più intensamente dai contendenti. Tutti diffondono fake news. Tra le più diffuse ci sono quelle che la Russia abbia attaccato l’Ucraina perché costretta da ragioni di sicurezza; che la Russia abbia ormai vinto il conflitto; che i suoi obiettivi consistevano solo nella conquista del Donbass e non quelli illustrati da Putin nella Conferenza del 20 febbraio 2022 prima dell’inizio dell’attacco all’Ucraina su larga scala del 24 febbraio – cioè denazificazione, smilitarizzazione, cambiamento di regime, ecc. 🔗 Leggi su Formiche.net

