Alessandria | Servizio Civile 48 posti e 350mila euro per giovani e servizi comunali dal 2026

Alessandria si appresta a ospitare 48 giovani volontari del Servizio Civile Universale. Il Comune ha ottenuto il via libera e i fondi necessari per finanziare tutti i progetti previsti, per un totale di circa 350 mila euro. I volontari lavoreranno sui servizi comunali a partire dal 2026.

Alessandria si prepara ad accogliere quarantotto giovani volontari del Servizio Civile Universale, grazie all’approvazione e al finanziamento di tutti i progetti presentati dal Comune per il 2026-2027. Un risultato significativo, annunciato dal sindaco Giorgio Abonante, che inietta circa 350.000 euro nell’economia locale e, soprattutto, investe nel futuro della città e dei suoi giovani. L’iniziativa, che si concretizzerà tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo con l’apertura del bando di selezione, rappresenta un’opportunità di crescita per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni e un concreto sostegno ai servizi pubblici cittadini.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

