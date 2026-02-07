Alessandria | Servizio Civile 48 posti e 350mila euro per giovani e servizi comunali dal 2026

Alessandria si appresta a ospitare 48 giovani volontari del Servizio Civile Universale. Il Comune ha ottenuto il via libera e i fondi necessari per finanziare tutti i progetti previsti, per un totale di circa 350 mila euro. I volontari lavoreranno sui servizi comunali a partire dal 2026.

Alessandria si prepara ad accogliere quarantotto giovani volontari del Servizio Civile Universale, grazie all’approvazione e al finanziamento di tutti i progetti presentati dal Comune per il 2026-2027. Un risultato significativo, annunciato dal sindaco Giorgio Abonante, che inietta circa 350.000 euro nell’economia locale e, soprattutto, investe nel futuro della città e dei suoi giovani. L’iniziativa, che si concretizzerà tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo con l’apertura del bando di selezione, rappresenta un’opportunità di crescita per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni e un concreto sostegno ai servizi pubblici cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alessandria Servizio Civile

Il governo ha dato il via libera a 239 posti di servizio civile nei Vigili del Fuoco per il 2025.

La Croce Rossa Italiana ha ufficialmente approvato i progetti per il Servizio Civile 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alessandria Servizio Civile

Argomenti discussi: Ad Alessandria finanziati tutti i progetti di Servizio Civile: 48 posti disponibili.

Alessandria, Servizio civile 2026-2027: approvati e finanziati tutti i progetti. 48 postiServizio Civile Universale 2026-27: approvati tutti i progetti del Comune di Alessandria. Disponibili 48 posti per giovani tra 18 e 28 anni ... ilpiccolo.net

Ad Alessandria finanziati tutti i progetti di Servizio Civile: 48 posti disponibiliALESSANDRIA - La Città di Alessandria ha ottenuto l'approvazione e il finanziamento di tutti i progetti di Servizio Civile Universale presentati per ... radiogold.it

Un servizio civile pensato per gli over 65 apre una nuova discussione sul ruolo attivo dei pensionati. Tra volontariato, supporto alle comunità e requisiti richiesti, emergono dubbi e possibilità ancora poco chiare. facebook

Domani 3 febbraio il Convegno Nazionale dedicato al Servizio Civile degli Anziani presso il @cnel_it @UILofficial @Uilpofficial x.com