Alessandrelli confermato rappresentante del Gruppo interterritoriale del M5S delle Serre Salentine

Da lecceprima.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso politico del Movimento 5 Stelle nelle Serre Salentine. Alessandrelli è stato confermato come rappresentante del Gruppo interterritoriale del M5S in questa zona. La conferma arriva dopo mesi di riunioni e confronti tra i membri del movimento, che vogliono rafforzare la presenza sul territorio. Ora si punta a rafforzare l’organizzazione e coinvolgere ancora di più i cittadini.

GALLIPOLI - Prosegue il percorso politico e organizzativo del Movimento 5 Stelle nei territori delle Serre Salentine. Per il terzo anno consecutivo, Luigi Alessandrelli di Gallipoli è stato confermato Rappresentante del Gruppo interterritoriale delle Serre Salentine, che comprende i comuni di.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Serre Salentine

Nicola Salvatore nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia, Buononato sarà il suo vice

Nicola Salvatore è stato nominato rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia, con Buononato come suo vice.

M5S, Fusciello confermato rappresentante territoriale. Individuate 5 priorità per l'azione politica

Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe rinnova i propri organi e si prepara a una nuova fase politica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Serre Salentine

Argomenti discussi: Luigi Alessandrelli confermato per le Serre Salentine.

alessandrelli confermato rappresentante delAlessandrelli confermato rappresentante del Gruppo interterritoriale del M5S delle Serre SalentineUn incarico che si rinnova all’insegna della continuità per l’esponente gallipolino il cuio gruppo di lavoro agirà nei territori dei comuni di Gallipoli, Alezio, Collepasso, Parabita, Tuglie e Sannico ... lecceprima.it

alessandrelli confermato rappresentante delLuigi Alessandrelli confermato per le Serre SalentineMovimento 5 Stelle – Serre Salentine: Luigi Alessandrelli confermato Rappresentante del Gruppo interterritoriale per il terzo anno consecutivo. corrieresalentino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.