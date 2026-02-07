Alessandrelli confermato rappresentante del Gruppo interterritoriale del M5S delle Serre Salentine

Prosegue il percorso politico del Movimento 5 Stelle nelle Serre Salentine. Alessandrelli è stato confermato come rappresentante del Gruppo interterritoriale del M5S in questa zona. La conferma arriva dopo mesi di riunioni e confronti tra i membri del movimento, che vogliono rafforzare la presenza sul territorio. Ora si punta a rafforzare l’organizzazione e coinvolgere ancora di più i cittadini.

GALLIPOLI - Prosegue il percorso politico e organizzativo del Movimento 5 Stelle nei territori delle Serre Salentine. Per il terzo anno consecutivo, Luigi Alessandrelli di Gallipoli è stato confermato Rappresentante del Gruppo interterritoriale delle Serre Salentine, che comprende i comuni di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Serre Salentine Nicola Salvatore nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia, Buononato sarà il suo vice Nicola Salvatore è stato nominato rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia, con Buononato come suo vice. M5S, Fusciello confermato rappresentante territoriale. Individuate 5 priorità per l'azione politica Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe rinnova i propri organi e si prepara a una nuova fase politica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Serre Salentine Argomenti discussi: Luigi Alessandrelli confermato per le Serre Salentine. Alessandrelli confermato rappresentante del Gruppo interterritoriale del M5S delle Serre SalentineUn incarico che si rinnova all’insegna della continuità per l’esponente gallipolino il cuio gruppo di lavoro agirà nei territori dei comuni di Gallipoli, Alezio, Collepasso, Parabita, Tuglie e Sannico ... lecceprima.it Luigi Alessandrelli confermato per le Serre SalentineMovimento 5 Stelle – Serre Salentine: Luigi Alessandrelli confermato Rappresentante del Gruppo interterritoriale per il terzo anno consecutivo. corrieresalentino.it Mercoledì 18 FEB - Ore 17:30 "La Flora e la Vegetazione nel paesaggio vegetale delle Serre Salentine" • Prof. Piero Medagli – Botanico, Presidente dello Spin Off “Ofride” dell’Università del Salento. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.