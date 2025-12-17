M5S Fusciello confermato rappresentante territoriale Individuate 5 priorità per l' azione politica

Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe rinnova i propri organi e si prepara a una nuova fase politica. Con Fusciello confermato rappresentante territoriale, vengono individuate cinque priorità strategiche per affrontare le criticità storiche del territorio e rafforzare il dialogo con la comunità, puntando su proposte concrete e un impegno rinnovato nell’interesse dei cittadini.

Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Casal di Principe rinnova i propri organi direttivi e apre una nuova fase di attività politica, presentando una serie di proposte concrete per affrontare alcune delle criticità storiche del territorio e rilanciare il confronto pubblico con. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Trombetti confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle di Caserta Leggi anche: Dall'Umbria a Paestum, quattro giovani del gruppo Azione U30 alla tre giorni di politica e società La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. M5s, Giuseppe Conte confermato presidente con oltre 53mila voti su 59mila. "Sempre dalla parte giusta" - M5s, Giuseppe Conte confermato presidente: "Ci impegneremo per fare sempre meglio" Giuseppe Conte è stato confermato presidente del Movimento 5 stelle. affaritaliani.it M5s, Conte confermato presidente con 89,3% voti favorevoli. «Ora avanti a testa alta» - Alla conclusione delle votazione nel tardo pomeriggio di domenica 27 ottobre è emerso che su 101. ilsole24ore.com La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, reo di ucciso a botte il 21enne Willy Monteiro Duarte il 6 settembre 2020 a Colleferro. Ci sarà un terzo appello invece per il fratello Gabriele, condannato a 28 anni dalla scorsa sentenza. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.