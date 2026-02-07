Al via le finali olimpiche prime medaglie per gli azzurri | Franzoni è argento Paris bronzo

Questa mattina sono partite le finali olimpiche a Milano e Cortina. Gli azzurri hanno già portato a casa le prime medaglie: Giovanni Franzoni ha vinto l’argento nella discesa libera maschile, mentre Dominik Paris si è preso il bronzo. La gara ha animato gli spettatori, con gli atleti italiani che hanno dimostrato determinazione fin da subito.

AGI - Si apre con un argento e un bronzo nella discesa libera maschile l' Olimpiade Milano Cortina: Giovanni Franzoni ha conquistato la medaglia d'argento davanti a Dominik Paris, bronzo. L'oro è andato allo svizzero Franjo von Allmen con il tempo di 1'51"61. Franzoni ha chiuso con appena 20 centesimi di ritardo dall'elvetico, Paris con 50 centesimi. Solo quarto il grande favorito, l'elvetico Mario Odermatt. Tra gli altri azzurri undicesimo posto per Mattia Casse, 17mo Florian Schieder. Un podio tinto d'azzurro, quindi anche sfugge ancora una volta all'Italia l'oro nella libera maschile: l'ultimo fu quello di Zeno Colo' di Oslo '52 Le altre competizioni di oggi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al via le finali olimpiche, prime medaglie per gli azzurri: Franzoni è argento, Paris bronzo Approfondimenti su Milano Cortina Franzoni d’argento, Paris di bronzo: l’Italia vince le prime medaglie olimpiche nella discesa maschile L’Italia conquista le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera L’Italia conquista due medaglie nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Nuovi talenti del jazz italiano, al via al Milestone live club le finali del Concorso Bettinardi; Posizioni economiche ATA 2026: al via le prove finali dal 23 al 27 febbraio. Ecco tutte le convocazioni, sedi e informazioni utili; Red Bull Basement 2026, al via le iscrizioni: la finale del contest per startup sarà in Silicon Valley; Torneo ‘Calcio+15’ per Selezioni Territoriali, fase finale a Tirrenia dal 5 all’8 febbraio. Al via le prime finali olimpiche: chi sono gli azzurri in gara oggi. Programma e orariAGI - C'è grande attesa per la discesa libera maschile, la prima finale dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. In programma oggi la prima finale anche del pattinaggio velocità, i 3000 metri donne ... msn.com Al via le fasi finali del concorso Busoni: dominano i giovani talenti asiaticiSessantacinque edizioni e non sentirle: il concorso Ferruccio Busoni (che si svolge ogni due anni) resta un sogno per i giovani pianisti under 30 di tutto il mondo. Record di iscritti, questa volta, ... rainews.it #OlimpiadiInvernali2026 Italiani in gara oggi a #MilanoCortina2026 Vi riporto prima le finali, poi le altre competizioni FINALE 11.30 Sci Alpino Discesa libera U Giovanni Franzoni (pettorale 11) Dominik Paris (n 12) Mattia Casse (n 14) Flori x.com Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Bormio Stelvio Ski Centre Ore 11.30 Sci alpino - Discesa libera uomini Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.