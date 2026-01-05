La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano al Gemelli
Dal 7 al 9 gennaio, presso l’ingresso del Gemelli a Roma, saranno esposti i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. L’evento rende omaggio ai risultati delle Nazionali italiane maschile e femminile di tennis nel 2025. Un’occasione per apprezzare i successi delle squadre italiane e per avvicinare il pubblico a uno dei più prestigiosi eventi sportivi internazionali.
La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano a Roma: dal 7 al 9 gennaio, i trofei più prestigiosi del tennis mondiale a squadre saranno esposti all’ingresso del Gemelli, per celebrare i successi delle Nazionali italiane maschile e femminile nel 2025. Il Policlinico universitario A. Gemelli Ircss sarà infatti tappa ufficiale del Trophy Tour 2025. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Non lasciamo nessuno solo’, promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Tennis & Friend, Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation e Fondazione Policlinico Gemelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
