Dal 7 al 9 gennaio, presso l’ingresso del Gemelli a Roma, saranno esposti i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. L’evento rende omaggio ai risultati delle Nazionali italiane maschile e femminile di tennis nel 2025. Un’occasione per apprezzare i successi delle squadre italiane e per avvicinare il pubblico a uno dei più prestigiosi eventi sportivi internazionali.

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano a Roma: dal 7 al 9 gennaio, i trofei più prestigiosi del tennis mondiale a squadre saranno esposti all’ingresso del Gemelli, per celebrare i successi delle Nazionali italiane maschile e femminile nel 2025. Il Policlinico universitario A. Gemelli Ircss sarà infatti tappa ufficiale del Trophy Tour 2025. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Non lasciamo nessuno solo’, promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Tennis & Friend, Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation e Fondazione Policlinico Gemelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano al Gemelli

Leggi anche: Comunicato Stampa: Valorem Reply porta l'AI in campo con Microsoft e ITF alla Billie Jean King Cup by Gainbridge

Leggi anche: Billie Jean King critica la ‘Battaglia dei sessi’, Kyrgios risponde: “Non frega a nessuno”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tennis, tutte le novità della stagione 2026: ranking, Race e nuove regole, cosa cambia; Italia padrona assoluta del tennis mondiale: ecco tutti i successi azzurri nel 2025 ·; Non solo Sinner, il 2025 altro anno d'oro per il tennis italiano; L'Italia all'assalto della United Cup, la gara a squadre miste che manca nel palmares.

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano al Gemelli - I due prestigiosi trofei del tennis mondiale a squadre saranno esposti al Gemelli di Roma dal 7 al 9 gennaio 2026. lapresse.it