Il Napoli vince 3-2 a Genoa in una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Nonostante le difficoltà e le occasioni avute dal Genoa, gli azzurri hanno dimostrato di non arrendersi, portando a casa una vittoria che vale molto. La squadra di Spalletti ha resistito agli attacchi, confermando la sua forza e determinazione. Una vittoria che dimostra come il Napoli non voglia lasciare punti per strada.

Genoa–Napoli 2-3, ovvero lo stoico rifiuto della sconfitta. Una partita che il calcio prova a complicare, ma che il Napoli si ostina a non voler perdere. Una malcapitata circostanza, aggravata da Buongiorno che regala due gol agli avversari, che altrimenti sarebbero stati una pratica archiviata senza troppo penare. Si parte dal disordine, come è giusto che sia. Venti secondi e Buongiorno scarabocchia un retropassaggio: Vitinha si avventa, Meret mette il piede sulla gamba trascinata dell'attaccante genoano. Per l'arbitro non è rigore, per il Var sì. Uno a zero. Il calcio moderno prende nota. Gli azzurri non si scompongono, anzi.

© Ilnapolista.it - Al centro del giardino del Napoli c’è la quercia che ossigena speranze e valli: Scott Mc-All

In un’intervista post-partita, Scott ha richiamato l’attenzione ricordando gli assenti del Napoli e ha affermato: “Togliete Calhanoglu, Lautaro, Thuram e Barella all’Inter e poi vediamo”.

