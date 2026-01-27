Critica a Conte | gestione e infortuni sotto accusa
In un contesto sportivo complesso, le recenti criticità riguardano la gestione di alcuni aspetti e il crescente numero di infortuni nel Napoli. Questo periodo invita a un’analisi obiettiva delle decisioni prese e delle condizioni della squadra, senza drammi o giudizi affrettati. L’obiettivo è comprendere le cause e valutare possibili strategie di miglioramento per il futuro, nel rispetto della trasparenza e della responsabilità.
Il momento complicato vissuto dal Napoli, segnato da una lunga serie di infortuni e da un rendimento altalenante, riaccende il dibattito interno sul rapporto tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. A mettere sotto la lente d’ingrandimento la gestione tecnica e societaria è il quotidiano Libero, che analizza le responsabilità legate alla pianificazione della stagione. “Visto che «le aspettative si alzano quando c’è lui in panchina», sarebbe doveroso chiedere spiegazioni della gestione sul lungo periodo, della strategia di approccio alla stagione con il doppio impegno, della pianificazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Conte Gestion
Conte si lamenta, chiama in causa calendario ed infortuni: arriva una critica pesante all’ex Inter
Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha nuovamente citato il calendario e gli infortuni come cause delle difficoltà della sua squadra.
La famiglia nel bosco sotto accusa: Ornella Muti li difende e critica invece una TikToker famosa con sua figlia
Ultime notizie su Conte Gestion
Argomenti discussi: Juventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium sa di vendetta. Bufera su Juan Jesus; Biasin: Conte parla solo delle assenze e del calendario, mai della sua gestione; Napoli, il mercato e il conto finale: chi si assumerà le responsabilità?; Napoli, tegola Neres: l’infortunio alla caviglia scuote il Fantacalcio.
Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusaForzAzzurri.net - Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusa Il momento complicato vissuto dal Napoli, segnato da una lunga serie di infortuni e da un rendimento ... forzazzurri.net
Juventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium sa di vendetta. Bufera su Juan JesusJuventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium chiude i conti. Bufera su Juan Jesus ... sport.virgilio.it
La critica di Paolo Ziliani contro Antonio #Conte: #Napoli derubato da arbitro e VAR Conte dice che "sono situazioni di campo". Poi adombra il malocchio e annuncia che l'obiettivo potrebbe essere qualificarsi all'Europa League o alla Conference. Dopo l - facebook.com facebook
C'è un bel pò di malcontento nei confronti del direttore Manna ed un altro bel pò - ma abilmente celato per evitare polemiche - nei confronti della gestione Conte. Uno dei più agguerriti è senza dubbio l'amico @Ar_Durden97 che da tempo ha iniziato una sorta x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.