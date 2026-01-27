In un contesto sportivo complesso, le recenti criticità riguardano la gestione di alcuni aspetti e il crescente numero di infortuni nel Napoli. Questo periodo invita a un’analisi obiettiva delle decisioni prese e delle condizioni della squadra, senza drammi o giudizi affrettati. L’obiettivo è comprendere le cause e valutare possibili strategie di miglioramento per il futuro, nel rispetto della trasparenza e della responsabilità.

Il momento complicato vissuto dal Napoli, segnato da una lunga serie di infortuni e da un rendimento altalenante, riaccende il dibattito interno sul rapporto tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. A mettere sotto la lente d’ingrandimento la gestione tecnica e societaria è il quotidiano Libero, che analizza le responsabilità legate alla pianificazione della stagione. “Visto che «le aspet­ta­tive si alzano quando c’è lui in pan­china», sarebbe dove­roso chie­dere spie­ga­zioni della gestione sul lungo periodo, della stra­te­gia di approc­cio alla sta­gione con il dop­pio impe­gno, della pia­ni­fi­ca­zione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusa

Approfondimenti su Conte Gestion

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha nuovamente citato il calendario e gli infortuni come cause delle difficoltà della sua squadra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conte Gestion

Argomenti discussi: Juventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium sa di vendetta. Bufera su Juan Jesus; Biasin: Conte parla solo delle assenze e del calendario, mai della sua gestione; Napoli, il mercato e il conto finale: chi si assumerà le responsabilità?; Napoli, tegola Neres: l’infortunio alla caviglia scuote il Fantacalcio.

Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusaForzAzzurri.net - Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusa Il momento complicato vissuto dal Napoli, segnato da una lunga serie di infortuni e da un rendimento ... forzazzurri.net

Juventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium sa di vendetta. Bufera su Juan JesusJuventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium chiude i conti. Bufera su Juan Jesus ... sport.virgilio.it

La critica di Paolo Ziliani contro Antonio #Conte: #Napoli derubato da arbitro e VAR Conte dice che "sono situazioni di campo". Poi adombra il malocchio e annuncia che l'obiettivo potrebbe essere qualificarsi all'Europa League o alla Conference. Dopo l - facebook.com facebook

C'è un bel pò di malcontento nei confronti del direttore Manna ed un altro bel pò - ma abilmente celato per evitare polemiche - nei confronti della gestione Conte. Uno dei più agguerriti è senza dubbio l'amico @Ar_Durden97 che da tempo ha iniziato una sorta x.com