mercato auto italia novembre ancora in stallo immatricolazioni ferme nonostante gli incentivi

Il mercato automobilistico italiano resta fermo anche a novembre, mese che si chiude con 124.222 immatricolazioni, praticamente identiche a quelle del 2024 (-0,04%). Un risultato che non indica una ripresa reale e che risulta sostenuto in modo determinante dagli incentivi per le auto elettriche, attivati il 22 ottobre e subito prenotati per 55.680 veicoli. Senza questo contributo, l’andamento sarebbe stato analogo alla debolezza dei mesi precedenti. Nel periodo gennaio-novembre le immatricolazioni salgono a 1.417.621 unità, in calo del 2,43% sull’anno precedente e ancora lontane dai livelli pre-pandemia: rispetto al 2019, il mercato perde oltre il 20%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

