A Torino apre l’anno giudiziario | critiche su mancanza risorse nonostante i richiami alla giustizia

Questa mattina a Torino si è aperto l’anno giudiziario con tensioni e proteste. Durante la cerimonia, alcuni manifestanti di Askatasuna hanno bloccato parzialmente le strade, creando scompiglio in città. La polizia ha mantenuto la calma, ma il clima resta acceso. Sul fronte della giustizia, ci sono ancora molte critiche: le risorse sono insufficienti, e i richiami alla riforma non sembrano aver portato risultati concreti.

A Torino si è aperto l'anno giudiziario con un clima di tensione e allerta, segnato dalla presenza di una manifestazione di Askatasuna che ha portato al blocco parziale della città. Molti esercizi commerciali hanno chiuso i battenti, mentre il Palazzo di Giustizia ha accolto una folta rappresentanza istituzionale: tra i presenti la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, la rettrice dell'Ateneo Cristina Prandi, il governatore Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo. L'evento ha però preso spunto da un monito forte, lanciato dalla presidente della Corte d'appello, Alessandra Bassi, che ha sottolineato come il sistema giudiziario italiano soffra di una crisi strutturale non solo nei tempi, ma soprattutto nelle risorse.

