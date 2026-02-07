Ai domiciliari con il braccialetto nascondeva coca e crack nel calzino del figlio

Un uomo di 33 anni, ai domiciliari con il braccialetto elettronico, è stato scoperto dai carabinieri di Palermo mentre nascondeva droga nel calzino del figlio. I militari lo hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Un pregiudicato di 33 anni, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Brancaccio, un quartiere alla periferia di Palermo, per spaccio di droga. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, non si era limitato a violare la misura cautelare, ma aveva ingegnosamente cercato di nascondere la sostanza stupefacente all’interno di un calzino riposto nelle scarpe del suo stesso figlio, un bambino. L’operazione, che si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, ha portato al sequestro di un bilancino di precisione e di cinque dosi tra cocaina e crack.🔗 Leggi su Ameve.eu

I carabinieri di Brancaccio hanno colto in flagrante un uomo di 33 anni, già agli arresti domiciliari con il braccialetto.

I carabinieri di Palermo hanno arrestato due persone per spaccio di droga.

