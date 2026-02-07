Droga a Palermo cocaina nella bici e crack nel calzino del figlio minore | 2 arresti

I carabinieri di Palermo hanno arrestato due persone per spaccio di droga. Durante un servizio nel quartiere Falsomiele, hanno fermato un giovane di 21 anni già conosciuto alle forze dell’ordine. Lo hanno preso in flagrante con cocaina nascosta nella bici e crack nel calzino del figlio minore. Le indagini continuano per capire se ci siano altri coinvolti.

Due arresti per spaccio da parte dei carabinieri della compagnia Palermo piazza Verdi, a Palermo. Nel corso di un servizio, i militari della Stazione Villagrazia hanno tratto in arresto in flagranza di reato, nel quartiere Falsomiele, un palermitano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scaturito da un’attività di osservazione che ha consentito, di notare un sospetto andirivieni di persone. In tale contesto, il giovane è stato visto prelevare qualcosa dal sottosella di una bicicletta elettrica parcheggiata poco distante. Il presunto spacciatore è stato fermato con ancora tra le mani una busta in cellophane con dosi di cocaina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

