Picchiata seviziata e violentata con una bottiglia di vetro dal compagno | Stasera moriamo tutti e due

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 49 anni a Treviso ha denunciato gravi maltrattamenti, sevizie e violenza sessuale da parte del suo compagno di 41 anni, già condannato per aver picchiato il proprio figlio. L’uomo avrebbe minacciato di morte entrambi, sottolineando la gravità della situazione. L’episodio evidenzia il rischio e la brutalità di comportamenti violenti nelle relazioni di coppia.

