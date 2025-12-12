Una donna di 49 anni a Treviso ha denunciato gravi maltrattamenti, sevizie e violenza sessuale da parte del suo compagno di 41 anni, già condannato per aver picchiato il proprio figlio. L’uomo avrebbe minacciato di morte entrambi, sottolineando la gravità della situazione. L’episodio evidenzia il rischio e la brutalità di comportamenti violenti nelle relazioni di coppia.

Una donna di 49 anni a Treviso ha denunciato i maltrattamenti, le botte e la violenza sessuale subita dal compagno 41enne, già condannato per aver picchiato il figlio di pochi mesi. L'uomo è attualmente a processo. Fanpage.it

Picchiata, seviziata e violentata con una bottiglia di vetro dal compagno: “Stasera moriamo tutti e due” - Una donna di 49 anni a Treviso ha denunciato i maltrattamenti, le botte e la violenza sessuale subita dal compagno 41enne, già condannato per aver picchiato ... fanpage.it

Stuprata, picchiata e seviziata dal compagno: «Oggi moriamo in due» - Prima l'avrebbe brutalmente aggredita con pugni al volto e calci all'addome e al torace, poi afferrandola per i capelli, le avrebbe sbattuto la testa contro ... ilgazzettino.it

Drogata e torturata e sfregiata con un bisturi, picchiata con una borraccia e a calci e pugni. La vittima è una donna di 40 anni, salvata dai carabinieri dal suo aguzzino: un infermiere 47enne che lavora in un ospedale del Napoletano - facebook.com facebook