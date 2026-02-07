Aggressione a candidata del Movimento Conte a Calmaggiore | inseguimento e strattonamenti indaga la polizia

Marinella Socal, candidata del Movimento Conte alle ultime elezioni comunali, è stata aggredita giovedì sera in pieno centro a Calmaggiore, a Treviso. La donna è stata inseguita e strattonata da un gruppo di persone, ma è riuscita a mettersi in salvo. La polizia ha aperto un’indagine per identificare gli aggressori e fare luce sull’accaduto.

Marinella Socal, candidata della Lista Conte alle elezioni comunali del 2023, è stata vittima di un'aggressione in pieno centro a Calmaggiore, a Treviso, giovedì sera. La vicenda, che ha lasciato la Socal profondamente scossa, si è consumata tra le eleganti vetrine del cuore della città, in una zona frequentata da passanti anche nelle ore serali. Secondo quanto ricostruito dalla stessa Socal e riportato alle forze dell'ordine, l'episodio si è verificato dopo le 19:30, quando stava rientrando da alcuni negozi e si è accorta di essere seguita da un uomo che, a suo dire, non aveva mai visto prima.

