Aggressione di un commissario durante il concorso a cattedra la versione della candidata | I fatti non sono andati così

Il 1° dicembre, in provincia di Lecce, durante il concorso PNRR per docenti, si è verificata un’aggressione a un commissario. La candidata coinvolta ha fornito una versione dei fatti diversa da quella riportata, sollevando interrogativi sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze che lo hanno circondato.

La vicenda si è consumata il 1° dicembre, in provincia di Lecce, durante una sessione del concorso PNRR per docenti. Quel giorno, il presidente del Comitato di vigilanza ha denunciato un episodio che, a suo dire, avrebbe assunto toni estremi: insubordinazione, aggressione, sequestro dei dispositivi personali. La vicenda è ora al centro di un'istruttoria da parte dell'amministrazione scolastica, mentre la candidata coinvolta, attraverso il proprio legale, ribalta radicalmente la versione dei fatti.

Caso Taviano, la versione della candidata: "Non vi è stata alcuna aggressione durante il concorso" - L'avvocato Mario Luigi Aiezza, pochi minuti dopo la pubblicazione della nostra intervista al dirigente scolastico, ci ha inviato la versione della ...