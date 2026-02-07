Gli chiede di liberare la barella e viene aggredito | ferito infermiere del pronto soccorso arrestato 34enne

Un infermiere del pronto soccorso è stato ferito durante un episodio di aggressione. Un uomo di 34 anni si è rifiutato di liberare la barella, che occupava senza motivo. Quando l'infermiere ha insistito per farlo scendere, l’uomo è andato su tutte le furie e lo ha colpito con calci e pugni. La scena è finita con l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dell’aggressore.

Non ha voluto liberare la barella. Quella che, di fatto, occupava senza alcun motivo sanitario. E quando l'infermiere ha chiesto, e insistito, di scendere dalla barella perché serviva, ha dato in escandescenze e ha aggredito con calci e pugni proprio l'infermiere malcapitato.

