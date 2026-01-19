Aggiungi un posto a tavola una coinvolgente riflessione sull’inclusione

“Aggiungi un posto a tavola” invita a riflettere sull’importanza dell’inclusione e della convivialità. A partire da un semplice gesto, come spostare una sedia, si crea uno spazio per chi ha bisogno di essere ascoltato e accolto. Questa frase, tratto dalla tradizione italiana, sottolinea come piccoli gesti possano favorire un ambiente più aperto e solidale, promuovendo valori di rispetto e condivisione nella vita quotidiana.

Bergamo. “ Aggiungi un posto a tavola Che c’è un amico in più Se sposti un po’ la seggiola Starai più comodo tu”. Frasi di un immortale brano della commedia musicale italiana, apertura dell’eponimo spettacolo, andato in scena alla ChorusLife Arena dal 16 al 18 gennaio. Repliche di “Aggiungi un posto a tavola” che hanno decretato come, dopo più di cinquant’anni, la favola musicale di Garinei e Giovanni sia ancora in grado di coinvolgere gli spettatori, con un mix intelligente di riflessioni ed interpretazioni trascinanti. Il cardine da seguire è sempre quello dello storico debutto del 1974 al Sestina, con la regia di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, insieme a Jaja Fiastri e le musiche di Armando Trovajoli, messo in scena, in questa versione, con la regia di Marco Simeoli e la produzione di Alessandro Longobardi (Viola produzioni).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Marco Simeoli pronto per la ChorusLife Arena: “Aggiungi un posto a tavola è una festa”

Marco Simeoli si prepara a portare lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” alla ChorusLife Arena. Un evento che, attraverso musica e narrazione, promuove valori come l’inclusione, l’aggregazione e la pace, temi fondamentali nel contesto attuale. La rappresentazione si propone di trasmettere messaggi positivi, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che invita alla riflessione e alla condivisione.

Premio Anassilaos Megale Hellas: lectio su "Aggiungi un posto a tavola!

Il Premio Anassilaos Megale Hellas è un riconoscimento di rilievo nel panorama culturale. In occasione della cerimonia di consegna, il prof. Nicola Laneri, docente di Archeologia e Storia dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale all’Università di Catania, ha tenuto una lectio sul tema

