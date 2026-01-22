Aggiungi un posto a tavola | cinquant’anni di musical italiano a Milano con Scifoni e Cuccarini

Dal 5 al 22 febbraio 2026, il Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni ospita “Aggiungi un posto a tavola”, il celebre musical italiano che celebra cinquant’anni di successi. Con protagonisti Scifoni e Cuccarini, lo spettacolo ripercorre la storia di un’iconica commedia musicale, offrendo un’occasione per rivivere un importante capitolo della cultura teatrale italiana in una cornice raffinata e coinvolgente.

Cinquant’anni e non sentirli. “Aggiungi un posto a tavola” approda al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni dal 5 al 22 febbraio 2026, portando con sé il profumo inconfondibile della grande commedia musicale italiana. Un titolo che ha attraversato generazioni, conquistando il pubblico con la sua capacità di emozionare e divertire senza perdere un grammo della sua freschezza originale. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini protagonisti dello spettacolo. A guidare questa nuova edizione, Giovanni Scifoni nei panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini come special guest nel ruolo di Consolazione. Due interpreti che incarnano perfettamente lo spirito di un’opera che continua a parlare al presente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

