Un agente penitenziario ha evitato il tragico gesto di due detenuti, intervenendo durante un episodio di forte tensione. Dopo aver sedato una rissa e subito delle lesioni, l'agente ha agito in modo tempestivo, contribuendo a salvare le vite dei detenuti. Recentemente, il ricorso al Tar è stato accolto, e il agente riceverà un risarcimento, riconoscendo il suo ruolo fondamentale in questa situazione critica.

ASCOLI - Una rissa sedata, con tanto di lesioni subite, e due soccorsi in extremis per salvare i detenuti dal suicidio. Un fardello emotivo troppo pesante da sopportare per un agente della Polizia penitenziaria che, all’epoca dei fatti, operava nel carcere di Marino del Tronto. Episodi gravi che gli hanno causato un «pregresso stato ansioso» tale da chiedere al Ministero il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Tradotto: un equo indennizzo a causa della patologia sviluppata per motivi di lavoro. Il procedimento In un primo momento, l’istanza è stata rigettata. Ma l’agente, ormai in pensione, si è rivolto al Tar e ha vinto: il ricorso è stato accolto e il decreto di diniego annullato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Agente salva 2 detenuti dal suicidio: «Ansia patologica». Accolto il ricorso al Tar, verrà risarcito

Zona 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso di tassisti e FdI: “Motivazioni troppo generiche”Il Tar di Bologna ha accolto il ricorso di tassisti e FdI contro l’istituzione della Zona 30, giudicandone le motivazioni troppo generiche.

Lesina, il sindaco vinse per due voti: elezioni annullate dal Tar Accolto il ricorso presentato dalla candidata che risultò sconfitta lo scorso maggioIl Tar ha accolto il ricorso di Alessandra Matarante, candidata sconfitta nelle ultime elezioni comunali di Lesina, annullando la vittoria del sindaco per soli due voti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il killer di Michelle Causo tenta il suicidio in carcere a Torino, ma viene salvato da un giovane agente; Torino, il killer di Michelle Causo tenta di uccidersi in cella: salvato da un agente; Terni, detenuti appiccano il fuoco in carcere. Undici agenti intossicati dal fumo. La protesta del Sappe.

Terni. Appicca incendio in cella: un agente salva i detenutiTERNI Ore di terrore dietro le sbarre del carcere di Sabbione dove un poliziotto della penitenziaria ha rischiato la vita per salvare alcuni detenuti dalle fiamme. L'inferno di fuoco ad opera di un ... ilmessaggero.it

Contro agenti con lanciafiamme artigianale, fermati 2 detenutiArmati di spranghe e di un rudimentale lanciafiamme realizzato con un fornello a gas hanno affrontato gli agenti della Polizia penitenziaria ma sono stati bloccati prima che potessero utilizzarlo. ansa.it

Restiamo in contatto… anche su WhatsApp! Vuoi parlare con noi in modo semplice e diretto Live chat con agente umano 9/17; risposte automatiche 24/24. Clicca sul ow.ly/YKMw50Wv8Gm o salva il nostro numero +39 051 6479615! x.com

Il Kiwi. . Un'agente di polizia ha fermato tutte le auto così che lei potesse attraversare sana e salva. - facebook.com facebook