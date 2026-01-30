The Space Cinema Napoli Christian De Sica e Lillo in sala per il film Agata Christian – Delitto sulle Nevi

Questa sera al The Space Cinema Napoli Christian De Sica e Lillo sono arrivati per presentare il film “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”. Prima della proiezione, il regista Eros Puglielli e gli attori hanno incontrato il pubblico in sala, scambiando qualche battuta prima di far partire la pellicola. La sala era piena e l’atmosfera era festosa, con gli spettatori pronti a scoprire il nuovo thriller ambientato sulle nevi.

Al The Space Cinema Napoli il regista Eros Puglielli e gli attori Christian De Sica e Lillo saluteranno gli ospiti in sala prima della proiezione del film. Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Sabato 7 febbraio, infatti, alle ore 21:40, il regista Eros Puglielli e gli attori Christian De Sica e Lillo saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del nuovo film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”. Agata Christian - Delitto sulle Nevi vede protagonista Christian Agata (Christian De Sica), un noto criminologo dal sarcasmo tagliente e dall'intuito infallibile. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - The Space Cinema Napoli, Christian De Sica e Lillo in sala per il film “Agata Christian – Delitto sulle Nevi” Approfondimenti su Space Cinema Napoli Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al the space cinema parma campus per l’anteprima del film “Agata christian - delitto sulle nevi” Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film. Anteprima di "Agata Christian" con Christian De sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Parco de' Medici Il 31 gennaio al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici si terrà l’anteprima di Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Space Cinema Napoli Argomenti discussi: Gabriele Muccino e Carolina Crescentini al The Space Cinema Roma Moderno per Le cose non dette; MYmovies ONE: un'esperienza totale!; Paolo Sorrentino e Toni Servillo presentano La Grazia al The Space Cinema di Napoli; La Grazia, Paolo Sorrentino e Toni Servillo salutano il pubblico al The Space Cinema: Il film? Il racconto di un politico diverso. The Space Cinema, Paolo Sorrentino e Toni Servillo in sala per la proiezione del film La GraziaPaolo Sorrentino e Toni Servello in sala prima della proiezione del film La Grazia al The Space Cinema Napoli. 2anews.it The Space Cinema cerca nuove risorse per il multisala di NapoliThe Space Cinema, circuito che conta 35 multiplex moderni e all’avanguardia in tutta Italia, è alla ricerca di nuove risorse per il ruolo di Addetto multiplex da inserire nell’organico del The Space ... ilmattino.it Cinque anni dopo l’apocalisse, la famiglia Garrity è ancora in fuga. Gerard Butler e Morena Baccarin in Greenland 2: Migration, ora nel tuo The Space Cinema https://tinyurl.com/zsncnd4x facebook

