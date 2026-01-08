Giovedì 8 gennaio, Stefano De Martino torna su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. L’episodio vede l’accoglienza delle gemelle, in un contesto che si rivela disastroso, mentre Herbert si improvvisa inventore. Un appuntamento che promette momenti di intrattenimento e sorprese, mantenendo il classico equilibrio tra suspense e leggerezza.

Giovedì 8 gennaio Stefano De Martino riaccende l’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il programma è ormai un appuntamento fisso per gli spettatori: anche in questa serata, non sono mancati i colpi di scena in una puntata che ha visto come protagonista un duo di concorrenti. “Affari Tuoi”, Gennarino apre una partita in salita. Le protagoniste della puntata di giovedì 8 gennaio sono Gabriella e Valeria, gemelle da Marsala, che giocano con il pacco numero 12. L’inizio sembra promettere bene: il primo pacco regala subito un momento cult con l’uscita di Gennarino, il cane più amato della tv, che porta alle due concorrenti i primi mille euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino accoglie le gemelle, ma la partita è disastrosa. Herbert si improvvisa inventore

