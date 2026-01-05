Lunedì 5 gennaio, torna Affari Tuoi con Stefano De Martino, in una puntata ricca di colpi di scena. La concorrente del Molise ha affrontato la partita con ottimi risultati, mettendo alla prova il Dottore. Secondo De Martino, la durata della partita potrebbe essere di circa 12 minuti, in un contesto che promette suspense e momenti interessanti in attesa dello Speciale Lotteria Italia.

Lunedì 5 gennaio Stefano De Martino torna con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi. Una puntata densa di colpi di scena in attesa dello Speciale Lotteria Italia e che, questa sera, ha visto la concorrente del Molise giocare una partita perfetta che ha messo a dura prova (e vinto) il Dottore. “Affari Tuoi”, Maria Pia e Salvatore mettono il Dottore in difficoltà. Maria Pia gioca con il numero 13 per il Molise. Al suo fianco c’è il marito Salvatore, con cui Stefano De Martino entra subito in sintonia. Il conduttore non perde tempo e scherza sul loro matrimonio: una cerimonia con oltre 300 invitati, documentata da una foto del taglio della torta mostrata in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, per Stefano De Martino “la partita potrebbe durare 12 minuti”. Dottore in difficoltà

Leggi anche: Affari Tuoi, la mossa di Stefano De Martino e il Dottore fa discutere: “Non è corretto”

Leggi anche: Affari Tuoi, Orazio rifiuta la maxi offerta del Dottore e stupisce Stefano De Martino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga); Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a Milano, avrebbe detto: Voglio stare più vicino a mio figlio; Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a Capodanno; Affari tuoi-Speciale Lotteria Italia: quando andrà in onda, cosa succederà e chi sono gli ospiti vip di Stefano De Martino.

Emma “rifiuta” il suo ex Stefano De Martino: l’indiscrezione che spiazza tutti - Emma Marrone declina l'invito di Stefano De Martino a "Affari Tuoi": a rivelarlo è Giuseppe Candela nella rubrica "C’è Chi dice" su "Chi". donnaglamour.it