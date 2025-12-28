AEW | MJF è di nuovo campione rant virale e ritorno sul trono AEW

Maxwell Jacob Friedman, noto come MJF, torna a ricoprire il titolo di campione nella AEW. Con il suo stile distintivo, ha condiviso con i fan questa conquista, mantenendo fede al suo personaggio. Il suo ritorno sul trono ha generato discussioni e commenti sui social, consolidando la sua posizione di figura centrale nel mondo del wrestling professionistico.

MJF è di nuovo in cima alla montagna della AEW e, fedele al personaggio di Maxwell Jacob Friedman, non ha perso tempo a farlo sapere a tutti. Subito dopo aver riconquistato l’ AEW World Championship nel main event di Worlds End, MJF si è riversato su Twitter con un messaggio rumoroso e senza filtri, esattamente nello stile che lo ha reso famoso. Autodefinendosi “2x WORLD CHAMPION”, MJF ha voluto chiarire a ogni follower e a ogni possibile sfidante, come si sente mentre si avvicina al 2026. Si è proclamato un “GENERATIONAL TALENT”, ha invitato la concorrenza a “TORNARE A PIANGERE DALLA MAMMA” e ha chiuso il tutto con una frase destinata a diventare virale: “CI VEDIAMO MERCOLEDI, FALLITI” GENERATIONAL TALENT! TELL EVERYONE ELSE TO KEEP UP! CRY TO YOUR MOMMA! YOUR NEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 2x WORLD CHAMPION THE YOUNG GOAT MAXWELL JACOB FRIEDMAN SEE YOU LOSERS ON WEDNESDAY! — Maxwell Jacob Friedman (@TheMJF) December 28, 2025 Il tweet ha messo il sigillo su una notte caotica per la AEW, in cui MJF è sopravvissuto a un brutale match a quattro contro Samoa Joe, Swerve Strickland e Hangman Page, conquistando così il suo secondo AEW World Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

