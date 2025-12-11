AEW | Le Babes of Wrath fanno la storia diventando le prime AEW Women’s Tag Team Champions

Durante l’evento Winter Is Coming ad Atlanta, le Babes of Wrath, Willow Nightingale e Harley Cameron, hanno scritto una pagina importante della storia AEW diventando le prime AEW Women’s Tag Team Champions, segnando un momento memorabile per il wrestling femminile.

Serata storica ad Atlanta: Willow Nightingale e Harley Cameron, le Babes of Wrath, sono diventate ufficialmente le prime AEW Women’s Tag Team Champions durante la puntata di Winter Is Coming di AEW Dynamite del 10 dicembre. La finale del torneo per i titoli femminili ha visto le due affrontare una delle coppie più amate della AEW, “Timeless” Toni Storm e Mina Shirakawa, le Timeless Love Bombs. Il match ha aperto lo show alla Gateway Center Arena e ha subito imposto un ritmo altissimo, con un incontro veloce, intenso e molto fisico. Nightingale e Cameron entrano nella storia della AEW. Shirakawa e Cameron hanno iniziato con scambi rapidi e precisi, mentre Storm e Nightingale hanno alzato ancora di più il livello con colpi pesanti e manovre di potenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net