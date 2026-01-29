Mi sono messa nei panni di una donna vittima di violenza | ecco cosa ho provato e ho scoperto

Una donna si è messa nei panni di chi subisce violenza per capire cosa si prova a chiedere aiuto. Ha raccontato che il gesto è stato difficile e doloroso, ma necessario per capire meglio le difficoltà di chi vive ogni giorno situazioni simili. Ha spiegato che solo immaginando quella realtà si può comprendere quanto sia importante non ignorare le richieste di aiuto.

Come funziona la rete di protezione in provincia di Foggia (e in Puglia) e qual è l'iter che una donna vittima di violenza deve seguire Per capire davvero cosa significhi “chiedere aiuto”, abbiamo provato a fare un esercizio semplice e allo stesso tempo doloroso: metterci nei panni di una donna vittima di violenza. Immaginare la paura di essere scoperta, il senso di colpa, la vergogna, il timore di non essere creduta. Abbiamo seguito, passo dopo passo, l’iter che una donna affronta quando decide di rompere il silenzio: a chi rivolgersi, come chiedere aiuto, quali strumenti esistono per proteggersi e ricostruire una vita libera dalla violenza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La testimonianza di Antonella Elia, durante la trasmissione “La volta buona”, rivela un momento personale difficile legato a un aborto e alla perdita di un embrione.

