Monza piange Enrico Celeghin storica colonna portante di Pizzaut

Monzatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due occhi grandi, capaci di guardare lontano e disegnare un grande sogno. Un cuore speciale e due braccia tanto forti da abbracciare idealmente tutti, specie i suoi fantastici "ragazzi speciali". E un sorriso che chiunque incantava. Monza piange uno dei suoi più straordinari e instancabili. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

monza piange enrico celeghinPaderno, è morto Enrico Celeghin: colonna di PizzAut chiusa per lutto, amico di Acampora - Si chiamava Enrico Celeghin ed era una delle colonne di PizzAut, la pizzeria inclusiva di Milano e Monza. Da ilnotiziario.net

monza piange enrico celeghinPizzAut chiude per lutto: è morto Enrico Celeghin - Il volontario da sempre a fianco di Nico Acampora è mancato all'improvviso, le pizzerie domenica 7 dicembre non aprono. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monza Piange Enrico Celeghin