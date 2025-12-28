Barella e Bastoni imprescindibili per Chivu | la colonna portante per la missione in Atalanta Inter

Barella e Bastoni sono elementi fondamentali per l'Inter, soprattutto nella trasferta contro l'Atalanta. La loro presenza e affidabilità rappresentano un punto di riferimento per la strategia di Chivu, che conta sulla loro esperienza e capacità per affrontare una partita importante. La loro collaborazione si rivela determinante nel mantenere equilibrio e solidità alla squadra, contribuendo a un approccio serio e mirato verso l’obiettivo.

Inter News 24 . Le ultime sulla formazione. Riyadh è un ricordo che brucia ancora, ma il calendario non aspetta. L’ Inter si rituffa nel campionato con una missione precisa: cancellare l’amarezza della Supercoppa e difendere il primato in Serie A. Al centro della tempesta mediatica e tecnica ci sono due colonne portanti della Beneamata: Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. I due senatori, solitamente impeccabili, sono finiti nel mirino della critica per gli errori decisivi dal dischetto nella sciagurata semifinale contro il Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella e Bastoni imprescindibili per Chivu: la colonna portante per la missione in Atalanta Inter Leggi anche: Calciomercato Inter, futuro in bilico per una colonna portante nerazzurra: offerta shock per Bastoni Leggi anche: Inter, Cassano duro contro i nerazzurri: «Difesa a 5 inguardabile, Barella non dà niente e Bastoni è scarso da sempre! Chivu deve fare questo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter, Barella e Bastoni da incubo sotto gli occhi di Gattuso: è allarme playoff. Il retroscena su Esposito e la frase incriminata - Inter, i rigori da incubo di Barella e Bastoni sotto gli occhi di Gattuso fanno scattare l'allarme in vista dei playoff. sport.virgilio.it

Pagelle Bologna Inter Supercoppa: Martinez salvavita (7), Bisseck un vizio (5), Barella calcia in Egitto (5) - Grande Bologna, l'eroe di Riad è il portiere Ravaglia ... corriere.it

Bastoni promuove Chivu: "Ha colto subito il modo giusto di entrare nel gruppo" - "Nell’immaginario collettivo il difensore difende e basta, ma non è il mio caso. sportmediaset.mediaset.it

CdS - Bastoni e Barella davanti anche a Sommer per minutaggio: Chivu riparte dai senatori x.com

Probabile formazione Atalanta-Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; L.Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.