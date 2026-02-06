Addio all' alpino e giornalista Romano Zaghet aveva 86 anni

Romano Zaghet, ex alpino e giornalista, è morto questa mattina a 86 anni. La notizia si diffonde nel mondo dell’informazione e tra gli ex militari. Zaghet, noto anche per aver ricoperto il ruolo di segretario della Democrazia Cristiana, lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto e stimato. La sua scomparsa ha colpito amici e colleghi, che ricordano un uomo di grande impegno e passione.

Per oltre quarant'anni ha scritto per il Gazzettino. Un uomo legato molto al mondo del volontariato e alla politica essendo stato segretario Dc tra gli anni 80 e 90 Si è spento a 86 anni Romano Zaghet, alpino, giornalista ed ex segretario della Democrazia cristiana. A Prata è stato un vero punto di riferimento per la sezione Ana di Prata, dove ha ricoperto un ruolo all'interno della Corale Prata alpina. Una figura che ha fatto parte dell'8° del Battaglione Tolmezzo e che è stata sempre presente alle adunate dove ha sempre partecipato fino all'ultimo appuntamento. La malattia non gli ha impedito di partecipare alla vita sociale della comunità.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Romano Zaghet

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Romano Zaghet

Bidello alle scuole medie, collaborava con i professori di ginnastica per i giochi della gioventù locali, le corse campestri e altri sport. Romano Zaghet è stato segretario Dc tra gli anni '80 e '90