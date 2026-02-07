La settimana si chiude con segnali positivi nel settore immobiliare, nonostante l’incertezza sulla politica monetaria. Gli investitori tengono d’occhio la Banca Centrale Europea, che resta molto attenta ai segnali economici prima di decidere eventuali nuovi interventi. Mentre le trimestrali continuano a uscire, chi ha investito in immobili cerca di capire come le prossime mosse della BCE potrebbero influenzare i prezzi e le opportunità di acquisto.

Si chiude una settimana positiva per gli indici immobiliari. Gli investitori, mentre fanno i conti con la stagione delle trimestrali che prosegue a pieno ritmo, si concentrano sulle banche centrali e sugli indizi che arrivano dai loro governatori per cercare di capire le prossime mosse di politica monetaria. Decisioni che influenzano direttamente il costo del credito e, di conseguenza, la domanda nel mercato immobiliare. BCE ferma sui tassi. Lagarde minimizza il rally dell’euro. Dopo la decisione della scorsa settimana da parte della Federal Reserve di non tagliare i tassi nonostante le pressioni da parte del presidente Donald Trump, anche la Banca Centrale Europea ha scelto di mantenere inalterati i tassi di interesse nella prima riunione di politica monetaria dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Acquisti sul mercato immobiliare. La BCE resta data dependent

Approfondimenti su BCE mercato

Nella prima settimana dell’anno, i mercati azionari globali hanno mostrato segnali di ripresa, con particolare attenzione al settore immobiliare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su BCE mercato

Argomenti discussi: Immobiliare, boom di acquisti cash: più di una casa su due è comprata senza mutuo; Mercato immobiliare. Il mattone? Un lusso; I trend nella ricerca della casa e nel mercato immobiliare dal punto di vista dei consumatori; Olimpiadi invernali, salgono quotazioni case a Milano. I prezzi quartiere per quartiere.

Immobiliare, boom di acquisti cash: più di una casa su due è comprata senza mutuoCrescono le richieste di finanziamenti e le erogazioni di credito, ma il 51,4% delle compravendite avviene senza prestiti. Famiglie e capitali stranieri trainano gli acquisti con capitali propri, sopr ... ilsole24ore.com

Donazione immobiliari: acquisti più sicuri grazie alla nuova legge 182/2025 – a cura dello Studio Viglione Libretti & PartnersDal 18 dicembre cambiano le regole per chi acquista un immobile proveniente da donazione. Con la Legge n. 182/2025, e in particolare con l’articolo 44, il legislatore introduce una riforma attesa da ... ondanews.it

Inter, gli acquisti di Cristian Chivu: il mercato alternativo Leggi l’editoriale di @Glongari x.com

Vicenza, il punto sul mercato di gennaio tra acquisti e cessioni https://tinyurl.com/5ff8mpss facebook