Mercato Immobiliare settimana di acquisti | percorso Fed in focus
Si chiude una settimana positiva per i mercati azionari globali, inclusi gli indici immobiliari, con la maggioranza degli analisti che si aspetta almeno un altro taglio, entro fine anno, dei tassi di interesse americani, da parte della Federal Reserve. Le decisioni sul costo del denaro influenzano direttamente il costo del credito e, di conseguenza, la domanda nel mercato immobiliare. Il FOMC appare frammentato. Tuttavia, la frammentazione interna e le pressioni politiche rendono difficile una previsione univoca. In sostanza, la banca centrale guidata da Jerome Powell si muoverà con cautela, bilanciando inflazione e occupazione, senza impegni predefiniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il mercato immobiliare italiano accelera, sostenuto dalla crescita delle compravendite (+5,5%) e un forte ritorno ai mutui (+25,5%) La domanda oscilla tra acquisto (49%) e affitto (51%), con canoni in aumento (+3,5%). A rilevarlo è il terzo Osservatorio Immobili - facebook.com Vai su Facebook
Più domanda che offerta: così si muove il mercato #immobiliare. Intervista di @siamonoitv2000 a Santino Taverna @FimaaItalia: "Il settore sta dando segnali positivi ma resta l'incognita #affitti. Se continuiamo così, i prezzi non possono che aumentare". Rivedi Vai su X
Mercato immobiliare, più acquisti con mutuo. Prezzi in leggera crescita - I dati emergono dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025, realizzato da Nomisma, che ha analizzato le performance immobiliari a livello nazionale e nei 13 principali mercati italiani: Bari, ... Secondo tg24.sky.it
Immobili, mercato in rialzo nel 2025: acquisti prima casa al 73% - Nel secondo trimestre, il 72,5% dei privati che hanno comprato un’abitazione ha sfruttato l’agevolazione “prima casa”. Da ilsole24ore.com