Mercato Immobiliare settimana di acquisti | percorso Fed in focus

Quifinanza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude una settimana positiva per i mercati azionari globali, inclusi gli indici immobiliari, con la maggioranza degli analisti che si aspetta almeno un altro taglio, entro fine anno, dei tassi di interesse americani, da parte della  Federal Reserve. Le decisioni sul costo del denaro influenzano direttamente il costo del credito e, di conseguenza, la domanda nel mercato immobiliare. Il FOMC appare frammentato. Tuttavia, la frammentazione interna e le pressioni politiche rendono difficile una previsione univoca. In sostanza, la banca centrale guidata da Jerome Powell si muoverà con cautela, bilanciando inflazione e occupazione, senza impegni predefiniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mercato Immobiliare, settimana di acquisti: percorso Fed in focus

