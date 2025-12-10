Luci d' Artista ancora problemi su Corso Vittorio Emanuele
A quasi un mese dall'inaugurazione, le Luci d'Artista su Corso Vittorio Emanuele continuano a presentare problemi nel sistema di illuminazione, sollevando preoccupazioni tra cittadini e visitatori. Nonostante l'entusiasmo iniziale, le difficoltà tecniche rischiano di compromettere l'effetto spettacolare dell'evento.
A quasi un mese dall'inaugurazione, continuano a registrarsi problemi al sistema di illuminazione delle Luci d'Artista. Come mostra la foto inviataci da un lettore, ancora ieri sera parte dei corpi luminosi del “Mare d'Inverno” erano spenti su Corso Vittorio Emanuele. Operai al lavoro per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Luci d'Artista 2025/2026: al via l'installazione nella zona orientale
Luci d'Artista 2025/2026: spuntano le opere dedicate all'amicizia in via Mobilio
Luci d'Artista 2025/2026: spuntano le opere "circensi" in via Memoli
Luci d'Artista, ancora problemi con i pannelli luminosi del "Mare d'Inverno": a quasi un mese dell'inaugurazione, operai al lavoro in via Velia, strada in discesa del corso principale di Salerno, per sistemare le nuove installazioni. salernonotizie.it - facebook.com Vai su Facebook
Luci (spente) d’Artista, Cammarota: valutare azione risarcimento - brancolano nel buio, ed è necessari ... Scrive gazzettadisalerno.it
Corriere dello Sport: “Mou vota Napoli. Conte rilancia” napolipiu.com
Dopo 15 anni, finalmente Detroit ha la sua statua di bronzo (ispirata a un noto personaggio cinematografico) screenworld.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
La Albanese ci attacca. "Vittima di killeraggio" ilgiornale.it
Studentessa denuncia: “Stuprata all'uscita della metro B1” iltempo.it
La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami linkiesta.it