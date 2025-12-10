Luci d' Artista ancora problemi su Corso Vittorio Emanuele

A quasi un mese dall'inaugurazione, le Luci d'Artista su Corso Vittorio Emanuele continuano a presentare problemi nel sistema di illuminazione, sollevando preoccupazioni tra cittadini e visitatori. Nonostante l'entusiasmo iniziale, le difficoltà tecniche rischiano di compromettere l'effetto spettacolare dell'evento.

A quasi un mese dall'inaugurazione, continuano a registrarsi problemi al sistema di illuminazione delle Luci d'Artista. Come mostra la foto inviataci da un lettore, ancora ieri sera  parte dei corpi luminosi del “Mare d'Inverno” erano spenti su Corso Vittorio Emanuele. Operai al lavoro per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

