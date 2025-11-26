Maltempo a Napoli crolla un pino marittimo al Corso Vittorio Emanuele
Continua l?ondata di maltempo a Napoli: oggi un pino marittimo è crollato nei pressi di Corso Vittorio Emanuele, vicino alla Funicolare di Chiaia. La segnalazione,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondisci con queste news
CRONACA - MALTEMPO CAMPANIA, OLTRE 250 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vi - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo su Napoli, vigili del fuoco al lavoro: alberi abbattuti, pali divelti, pezzi di cornicioni Vai su X
Maltempo a Napoli, crolla un pino marittimo al Corso Vittorio Emanuele - Continua l’ondata di maltempo a Napoli: oggi un pino marittimo è crollato nei pressi di Corso Vittorio Emanuele, vicino ... Secondo msn.com
Maltempo, albero crolla su edicola al Vomero, calcinacci a Chiaia, cartelloni strappati e auto sfondate - Danni al Vomero dove sono crollati numerosi alberi. Da fanpage.it
Napoli, maltempo, crolli e buche: giù un costone a Posillipo, oggi chiuse tutte le scuole - Il primo pesante maltempo dell’inverno 2025 si abbatte sulla città e nelle strade si aprono voragini. Come scrive ilmattino.it