Accadde oggi | 5 febbraio debutta ‘Innuendo’ dei Queen

Il 5 febbraio del 1991, i Queen lanciano il loro ultimo album, “Innuendo”. Le registrazioni sono avvenute in fretta, perché Freddie Mercury, già malato, voleva terminare il disco prima che la sua condizione lo impedisse di cantare. La band si affretta a completare le ultime parti, consapevole che si tratta del loro testamento musicale. Pochi mesi dopo, Mercury si spegne, lasciando un ricordo indelebile di quello che resta uno dei loro lavori più intensi.

Innuendo, il quattordicesimo e ultimo epico album dei Queen, nella loro formazione al completo, fu pubblicato il 5 febbraio 1991. Fu accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico e che segnò il punto definitivo della band.L’opera fu cominciata nel marzo del 1989, quando Freddie Mercury e compagni cominciarono a registrare le tracce da inserirvi, e il lavoro durò più a lungo del previsto in quanto ancora non era finita la promozione di The Miracle. Complice di tale ritardo furono anche le condizioni di salute del leader, che si ammalò mel 1987. La morte si avvicinava e il timore del suo arrivo divenne uno dei temi protagonisti di Innuendo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

