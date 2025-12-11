Denunciato un 15enne per resistenza e ricettazione; inseguito dalla Polizia su uno scooter rubato L’intervento a Latina

Un 15enne, già noto alle forze dell’ordine e appartenente a una nota famiglia di etnia rom, è stato denunciato dalla Polizia di Latina per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dopo un inseguimento su uno scooter rubato. L’intervento si è concluso con l’identificazione del giovane e il sequestro del veicolo.

La Polizia di Stato di Latina ha denunciato un giovane nato nel 2010, già noto alle forze dell'ordine e appartenente a una nota famiglia di etnia rom, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I fatti risalgono alla serata di ieri, quando una volante della Questura, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha intercettato il ragazzo alla guida di uno scooter di grossa cilindrata. L' atteggiamento sospetto, la guida pericolosa e il tentativo evidente di sottrarsi al controllo hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di seguirlo per procedere alle verifiche del caso.

