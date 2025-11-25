Sciopero Atm domenica 30 novembre mezzi a rischio 4 ore | gli orari di metro bus e tram

Milanotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo. Domenica 30 novembre l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Atm e del gruppo Net. Una mobilitazione che scatterà appena due giorni dopo lo sciopero generale di venerdì 28 novembre e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sciopero atm domenica 30Sciopero Atm domenica 30 novembre, mezzi a rischio 4 ore: gli orari di metro, bus e tram - Domenica 30 novembre l’organizzazione sindacale Confial ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà i lavoratori di Atm e del gruppo Net. Riporta milanotoday.it

sciopero atm domenica 30Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio in città - Domenica 30 novembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano. Si legge su milanotoday.it

sciopero atm domenica 30Scioperi settimana dal 24 al 30 novembre 2025: stop trasporti, sanità, scuola e Rai, venerdì blocco totale - L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 24 al 30 Novembre 2025 ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Atm Domenica 30