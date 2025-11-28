Sciopero a Roma oggi 28 novembre 2025 | metro bus tram e treni a rischio Orari e linee garantite

OGGI Venerdì 28 novembre 2025 è un nuovo venerdì nero per i trasporti a Roma. Metro, bus, tram, treni regionali e nazionali sono a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto da Usb, Cub, Sgb e Cobas, con disagi già a partire dalla sera di giovedì 27. La mobilitazione coinvolge Atac, Cotral, Trenitalia e il Gruppo FS, con pesanti ripercussioni su tutta la città. Il servizio sarà garantito solo nelle fasce di legge: Da inizio servizio alle 8:29. Dalle 17:00 alle 19:59. Nel resto della giornata sono previste cancellazioni, interruzioni e forti riduzioni su tutta la rete. Fasce di garanzia e orari dello sciopero. 🔗 Leggi su Funweek.it

