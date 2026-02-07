Arriva il primo libro ufficiale di ScreenWorld dedicato a un regista d’eccezione. La piattaforma annuncia l’uscita di un volume che ripercorre anni di documentari, eventi dal vivo e il sostegno di una community in crescita. I fan e gli appassionati ora avranno un modo nuovo per scoprire e approfondire il mondo di questa realtà.

Documentari, eventi dal vivo e un supporto costante da parte di una community sempre più forte. Questi sono alcuni dei traguardi che abbiamo raggiunto insieme, qui su ScreenWorld, nel corso degli anni. Conquiste che ci indicano con chiarezza la strada da seguire: quella della qualità, delle cose belle, fatte con il cuore e tanta passione. Oggi, tutta la redazione è orgogliosa ed emozionata di annunciare qualcosa di davvero speciale: il primo libro targato ScreenWorld. Dopo mesi di organizzazione, scrittura, revisioni e tanto lavoro dietro le quinte, è arrivato finalmente il momento di parlarvene. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A Qualcuno Piace Cult, in arrivo il primo libro ufficiale di ScreenWorld (è su un regista d’eccezione)

Sabato 31 gennaio, all’Auditorium BCC di Capriolo, si terrà una proiezione speciale del documentario “A qualcuno piace cult – I segreti di Paolo Sorrentino”.

A QUALCUNO PIACE CULT I segreti di Paolo Sorrentino Sabato 31 Gennaio ore 20:45 Auditorium BCC Via IV novembre 6 Capriolo Ingresso libero Comune di Capriolo #screenworld #cineminds facebook