Capriolo | Proiezione del Documentario A Qualcuno Piace Cult – I Segreti di Paolo Sorrentino

Sabato 31 gennaio, all’Auditorium BCC di Capriolo, si terrà una proiezione speciale del documentario “A qualcuno piace cult – I segreti di Paolo Sorrentino”. L’evento offre un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte del noto regista italiano, con immagini e testimonianze che svelano dettagli poco conosciuti sulla sua carriera. La sala sarà aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Sabato 31 gennaio nell'Auditorium BCC di Capriolo, si terrà la proiezione esclusiva del documentario "A qualcuno piace cult – I segreti di Paolo Sorrentino". Grazie al contributo di Pietro Zanni e al lavoro di Digital Dreams, sono stati realizzati tre documentari nell'ambito del format "A qualcuno piace cult", dedicato ai grandi autori del cinema mondiale.

