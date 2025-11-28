A Qualcuno Piace Bari | Guillermo del Toro Special Edition in esclusiva sul Patreon di ScreenWorld
Guillermo del Toro è senza dubbio il regista del momento. Non solo perché è approdato su Netflix con il suo nuovissimo film (quello che sta già generando discussioni infinite e meme), ma anche perché sui nostri canali è arrivato A Qualcuno Piace Cult, il documentario che racconta, con dovizia di dettagli e quantità preoccupante di aneddoti, la sua storia, la sua vita e la carriera di un genio. Una storia epica, certo. Una storia commovente, ovvio. Ma soprattutto: una storia incompleta. Sì, perché c’è un segreto che in pochissimi conoscono. Qualcosa che sfugge persino agli spettatori più esperti e ai fan più devoti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
Un attacco che non farà piacere neanche ai tifosi del Bari #SerieB - facebook.com Vai su Facebook
Guillermo Del Toro: «I veri mostri siamo noi, ci piace ancora vedere la gente fatta a pezzi» - «Volevamo rappresentare un'atmosfera molto crudele, un mondo che pensiamo di aver lasciato nel passato ma in cui viviamo ancora. Secondo ilmessaggero.it
Guillermo Del Toro dirigera' Pinocchio - Il regista messicano Guillermo Del Toro dirigera' una nuova versione animata della favola Pinocchio. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
La storia di Guillermo del Toro - A Qualcuno Piace Cult 3x01 - Catania, aereo in picchiata a 12 metri dallo schianto in mare: gli errori ... Scrive msn.com