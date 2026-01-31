Olimpiadi 2026 in centinaia in piazza a Milano contro arrivo agenti federali Ice

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro l’arrivo degli agenti dell’Ice, che saranno presenti in città in vista delle Olimpiadi del 2026. La protesta è esplosa spontaneamente, con i partecipanti che hanno espresso preoccupazione e sdegno per questa presenza, considerata un segnale di crisi o di tensione tra le autorità e la popolazione. La polizia ha monitorato attentamente la situazione senza intervenire, mentre i manifestanti hanno scandito slogan e distribuito volantini. La protesta si inserisce nel

(LaPresse) Diverse centinaia di manifestanti hanno riempito piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro l’arrivo degli agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici. Tanti i cartelli contro il presidente statunitense Donald Trump e in sostegno alle proteste di Minneapolis: in piazza anche una delegazione di cittadini americani con fischietti e cartelli con scritto “No Maga, No Ice dictators”. “Diciamo con grande chiarezza con vogliamo le squadracce di Trump a Milano. Realizzeremo altre azioni di certo non finirà qui. Il nostro governo è subalterno nei confronti di Trump. Non riescono a dire di no a Trump”, ha detto il capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, in centinaia in piazza a Milano contro arrivo agenti federali Ice Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Omicidio di Renee Good, ancora proteste a Minneapolis contro l’Ice: in centinaia davanti a un hotel che ospita agenti federali A Minneapolis, le proteste continuano per il terzo giorno consecutivo in risposta all’omicidio di Renee Good, vittima di un intervento delle forze dell’ordine federali. Milano Cortina 2026, in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice Centinaia di persone si sono radunate in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro l’arrivo degli agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 e Balich Wonder Studio: armonia, bellezza e umanità alla Cerimonia di Apertura Olimpica; Il Carnevale Venezia 2026 celebra le Olimpiadi con Olympus - Alle origini del gioco; Quali sono le discipline alle Olimpiadi Invernali 2026? Ecco tutti gli sport; Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, c'è la promo: due biglietti al prezzo di uno (per i giovani). Milano Cortina 2026, in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice(AP Photo/Luca Bruno) Diverse centinaia di manifestanti hanno riempito piazza XXV Aprile a Milano ... msn.com Centinaia in piazza contro la presenza degli agenti Ice durante le Olimpiadi di Milano - CortinaCittadini, politici e sindacati hanno manifestato sabato a Milano contro la presenza degli agenti anti-immigrazione durante le Olimpiadi invernali. Mostrati caratelli con la scritta Ice Out e le fot ... it.euronews.com Le olimpiadi, costate centinaia di milioni di euro... Le olimpiadi dello spreco x.com Io ricordo bene il concerto solitario e straziante di Mario Brunello di due anni fa, per salutare le centinaia di larici abbattuti per costruire una pista di bob per le Olimpiadi Milano Cortina. E penso agli Ent, in questi giorni. Ci penso moltissimo. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.