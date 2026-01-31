Un migliaio di persone in piazza a Milano contro l'Ice alle Olimpiadi | Non vogliamo le squadracce di Trump

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro la presenza dell’Ice americano durante le Olimpiadi invernali. La manifestazione, partita senza incidenti, ha visto i partecipanti gridare slogan e esprimere il loro disappunto verso un’attività che considerano invasiva e poco trasparente. La piazza si è riempita di bandiere e cartelli, mentre gli organizzatori hanno ribadito la loro posizione contro “le squadracce di Trump”. La protesta si è conclusa senza tensioni, ma con un chiaro mess

A Milano in piazza XXV Aprile è andata in scena una protesta contro la presenza dell'Ice degli Usa in città per le Olimpiadi invernali. "Milano non deve stare zitta. Scegliamo di stare dalla parte di chi difende la dignità umana, la libertà di movimento e il rispetto dei diritti fondamentali".

