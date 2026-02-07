A Milano e Cortina si è accesa ufficialmente la fiamma olimpica. Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, due campioni di sci, hanno acceso il braciere all'Arco della Pace durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. È il via alle competizioni di questa edizione, che i protagonisti sperano possa portare il

Sono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, campioni olimpici di sci, gli ultimi tedofori che a Milano hanno acceso il braciere olimpico all'Arco della Pace, a culmine della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. A porgere la Fiamma a Tomba e Compagnoni è stato Enrico Fabriz, altro campione olimpico di pattinaggio velocità. Ad accendere il bracere a Cortina d'Ampezzo sono invece la sciatrice Sofia Goggia e il campione Gustav Thoeni. "Mamma mia, che figata. Quando siamo entrati dentro è stato proprio bello, non pensavo una cosa così", ha affermato il portabandiera azzurro Federico Pellegrino dopo aver portato con Arianna Fontana il Tricolore nello stadio di San Siro.

© Iltempo.it - A Milano e Cortina accesa la fiamma olimpica. Il "sogno azzurro" può cominciare

