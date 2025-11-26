Accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026

AGI - È iniziato dal  museo archeologico dell'Antica Olimpia  in  Grecia  il lungo viaggio della  torcia olimpica  dei  Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Primo  tedoforo  il greco  Petros Gaidatzis, bronzo olimpico nel canottaggio a Parigi 2024, che all'uscita del museo ha consegnato la  fiamma  a  Stefania Belmondo, campionessa dello  sci nordico, dieci  medaglie olimpiche di cui due d'oro.  La  fiamma olimpica  è stata accesa dalla  gran sacerdotessa, l'attrice greca  Mary Mina  presso i resti del  tempio di Era  ad  Olimpia. Presenti le  vestali  che indossano abiti che ricordano quelli degli  antichi greci. 🔗 Leggi su Agi.it

