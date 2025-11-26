Accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
AGI - È iniziato dal museo archeologico dell'Antica Olimpia in Grecia il lungo viaggio della torcia olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Primo tedoforo il greco Petros Gaidatzis, bronzo olimpico nel canottaggio a Parigi 2024, che all'uscita del museo ha consegnato la fiamma a Stefania Belmondo, campionessa dello sci nordico, dieci medaglie olimpiche di cui due d'oro. La fiamma olimpica è stata accesa dalla gran sacerdotessa, l'attrice greca Mary Mina presso i resti del tempio di Era ad Olimpia. Presenti le vestali che indossano abiti che ricordano quelli degli antichi greci. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
A Olimpia, in Grecia, verrà accesa la fiamma olimpica, che sarà poi consegnata in Italia dove farà il suo giro in tutte le regioni, passando per le mani di 10mila-e-1 persone (famose o volontarie), i cosiddetti tedofori - facebook.com Vai su Facebook
Accesa la fiamma olimpica in Grecia: inizia il viaggio verso i Giochi Milano-Cortina 2026 - Il maltempo che ha colpito la Grecia occidentale ha costretto gli organizzatori a spostare la ... video.corriere.it scrive
Accesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 - sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle avverse condiz ... Lo riporta laprovinciacr.it
La fiamma olimpica 10.001 tedofori prima delle Olimpiadi - Da lì inizierà una staffetta lunga oltre due mesi, che la porterà prima in alcuni posti della Grecia e poi in 60 città ital ... Si legge su ilpost.it