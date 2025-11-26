accesa la fiamma olimpica di milano cortina 2026

AGI - È iniziato dal museo archeologico dell'Antica Olimpia in Grecia il lungo viaggio della torcia olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Primo tedoforo il greco Petros Gaidatzis, bronzo olimpico nel canottaggio a Parigi 2024, che all'uscita del museo ha consegnato la fiamma a Stefania Belmondo, campionessa dello sci nordico, dieci medaglie olimpiche di cui due d'oro. La fiamma olimpica è stata accesa dalla gran sacerdotessa, l'attrice greca Mary Mina presso i resti del tempio di Era ad Olimpia. Presenti le vestali che indossano abiti che ricordano quelli degli antichi greci. 🔗 Leggi su Agi.it

