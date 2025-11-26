Milano – Cortina 2026 accesa la fiamma olimpica

La cerimonia si è svolta in Grecia. Il sacro fuoco di Olimpia illumina il cammino verso Milano-Cortina 2026. Nel Museo Archeologico della città greca, culla dei cinque cerchi, si è svolta la cerimonia di accensione della fiamma olimpica in vista dei Giochi Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio del prossimo anno. L’esecuzione degli inni – Olimpico, Italiano e Greco, interpretati dal coro dei bambini della Scuola Italiana di Atene – ha aperto l’evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali e sportive. Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha partecipato al solenne rituale insieme alla Vicepresidente Vicaria, Diana Bianchedi, anche chief strategy planning & legacy officer di MICO2026. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano – Cortina 2026, accesa la fiamma olimpica

