A Melito Porto Salvo tavolo istituzionale sulla tutela della costa dell' Area Grecanica

Questa mattina a Melito Porto Salvo si è tenuto un tavolo di confronto tra rappresentanti istituzionali, tecnici e scienziati. L’obiettivo era discutere dei rischi che minacciano la costa dell’Area Grecanica e trovare soluzioni pratiche per proteggerla. La sala del consiglio comunale si è riempita di persone pronte a mettere sul tavolo problemi e proposte concrete.

Un seminario che ha evidenziato l’urgenza di strategie integrate contro erosione, cambiamento climatico e uso sostenibile del territorio in un confronto aperto con università, ordini professionali e Comune in prima linea Dal dibattito è emersa con chiarezza una consapevolezza ormai condivisa: la tutela e il recupero del litorale non possono più essere affidati a interventi episodici o di natura emergenziale. Al contrario, si impone la necessità di adottare strategie integrate, fondate su solide basi scientifiche, su una pianificazione attenta e su una visione di lungo periodo capace di coniugare protezione ambientale e sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Melito Porto Salvo Melito Porto Salvo: Capodanno con Paolo Belli A Melito Porto Salvo, il Capodanno sarà celebrato con un concerto di Paolo Belli, evento inserito nel calendario natalizio promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il ciclone Harry colpisce Melito Porto Salvo: collassato parte del lungomare dei Mille Il ciclone Harry ha coinvolto Melito Porto Salvo, causando il collasso di una parte del lungomare dei Mille. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Melito Porto Salvo Argomenti discussi: Salvini a Melito Porto Salvo: Scenario disastroso, servono risposte rapide. E ribadisce: Nessun euro tolto agli investimenti - VIDEO; Salvini a Melito Porto Salvo dopo Bova Marina: I fondi ci sono, servono deroghe per intervenire subito · ilreggino.it; Emergenza maltempo, Salvini in visita a Melito Porto Salvo; L'arcivescovo Fortunato Morrone in visita alla sede della Comunità di Sant'Egidio a Melito Porto Salvo. Salvini a Melito Porto Salvo: Subito fondi e più cantieri. I soldi per il ponte non si toccanoIl ministro a Melito Porto Salvo dopo l’emergenza: stanziati i primi 100 milioni, escluso l’uso dei fondi del Ponte sullo Stretto ... reggiotv.it Allerta Meteo, a Melito previsti vento e forti mareggiate: condizioni avverse, gli avvisi del Comune alla popolazioneSi informa la cittadinanza che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. A partire dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, e p ... strettoweb.com SPORTELLO LINGUISTICO – LINGUA GRECO-CALABRA Il Comune di Melito di Porto Salvo informa la cittadinanza che, nell’ambito del progetto “La lingua greco-calabra – un balcone sul futuro”, è stato istituito lo Sportello Linguistico, coordinato dal Circ facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.