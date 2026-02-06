Caso di leishmaniosi nel Ravennate una persona contagiata | scattano le misure di sorveglianza sanitaria

L’Ordine dei Medici Veterinari di Ravenna ha confermato un caso di leishmaniosi in una persona nel territorio ravennate. Le autorità hanno già attivato le misure di sorveglianza sanitaria per contenere il contagio. La notizia preoccupa gli abitanti della zona, che si chiedono quali siano i rischi e come proteggersi.

L'Ordine dei Medici Veterinari di Ravenna ha segnalato un caso umano di leishmaniosi nel territorio ravennate. Il caso, che sarebbe emerso circa una settimana fa, riguarda la località di Madonna dell'Albero. L'Autorità Sanitaria, in applicazione della normativa vigente in materia di sanità.

