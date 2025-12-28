Quando Brigitte Bardot salvò i cani beagle dell’allevamento lager di Montichiari | Alcuni ancora vivi 13 anni dopo

Brigitte Bardot, iconica attrice e attivista, è ricordata anche in provincia di Brescia per il suo impegno a favore dei cani beagle dell’allevamento Green Hill di Montichiari. La sua azione ha contribuito a salvare numerosi animali, alcuni ancora vivi a distanza di 13 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi si batte per la tutela degli animali e per la memoria di un’attivista che ha lasciato un segno importante.

Montichiari (Brescia) – Anche gli animalisti bresciani piangono la morte di Brigitte Bardot, che da queste parti è considerata la paladina dei cani di razza beagle ospiti di Green Hill. Fu, difatti, grazie a lei chenel 2012 l'allevamento lager finì nel mirino delle cronache internazionali. Da anni nel bresciano si parlava di Green Hill contro cui diverse associazioni avevano depositato esposti per irregolarità amministrative e reati contro gli animali. Nella struttura monteclarense i beagle erano allevati, secondo gli animalisti, per esser destinati alla vivisezione tramite l'utilizzo di tecniche di addestramento da loro stessi definite "particolari" e che "che li rendevano catatonici".

